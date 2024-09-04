GÜNCELLEME - Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.
H.G. idaresindeki 60 AFN 774 plakalı otomobil, Şair Emrah Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Sadakat Yanar'a çarptı.
Yaralanan ve Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yanar, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yanar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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