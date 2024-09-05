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        Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu yaralananlardan 12'si taburcu edildi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 25 kişiden 12'si taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:19 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:19
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        Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu yaralananlardan 12'si taburcu edildi
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 25 kişiden 12'si taburcu edildi.

        Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, AA muhabirine, dün fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada yaralananların hastanelere kaldırıldığını söyledi.

        Hastanede yaralananların tedavilerinin yapıldığını belirten Çeçen, "1 çocuğumuz hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 13 kişi hastanemizden Tokat'a sevk edildi, tedavileri orada sürüyor. Burada 12 yaralımız kalmıştı, bu hastalar taburcu edildi. Kızımızın cenazesi de yakınlarına teslim edildi. Minibüs şoförünün tedavisi Tokat Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Allah bir daha böyle kaza göstermesin." ifadesini kullandı.

        Niksar ilçesinde dün, Ordu'dan Şanlıurfa'ya giden tarım işçilerini taşıyan Cengiz G. idaresindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs Kayapaşa Mahallesi'nde devrilmiş, kazada yaralanan 26 kişiden 5 yaşındaki Eylem Debek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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