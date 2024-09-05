Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu yaralananlardan 12'si taburcu edildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 25 kişiden 12'si taburcu edildi.

Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, AA muhabirine, dün fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada yaralananların hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Hastanede yaralananların tedavilerinin yapıldığını belirten Çeçen, "1 çocuğumuz hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 13 kişi hastanemizden Tokat'a sevk edildi, tedavileri orada sürüyor. Burada 12 yaralımız kalmıştı, bu hastalar taburcu edildi. Kızımızın cenazesi de yakınlarına teslim edildi. Minibüs şoförünün tedavisi Tokat Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Allah bir daha böyle kaza göstermesin." ifadesini kullandı.