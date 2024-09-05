Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Başçiftlik'te geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenledi

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:19 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başçiftlik'te geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali gerçekleştirildi.

        Başçiftlik Belediyesince kültürel etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla çocuklara özel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenlendi.

        İlçe Spor Salonu'nda yapılan festivalde her yaştan çocuklar ebru yapımı, geleneksel Türk tiyatrosu, oyunlar gibi etkinliklerle eğlendi.

        Festivale katılan tüm çocuklara hediyeler verildi.

        Festivale Kaymakam Serhat Satış, Belediye Başkanı Şaban Bolat, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sanem Arıkan ile çocuklar katıldı.

        ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orta Vadeli Program açıklanıyor
        Orta Vadeli Program açıklanıyor
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        'Haftada 1 kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz'
        'Haftada 1 kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz'
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        Alkışların efendisi
        Alkışların efendisi
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        Trump'tan UFO sözü
        Trump'tan UFO sözü
        Sokak hayvanları yasası AYM gündeminde
        Sokak hayvanları yasası AYM gündeminde
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu yaralananlardan 12'si taburcu edildi
        Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu yaralananlardan 12'si taburcu edildi
        GÜNCELLEME - Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öl...
        GÜNCELLEME - Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öl...
        Tokat'ta fındık işçilerinin taşındığı minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 25 yaralı
        Tokat'ta fındık işçilerinin taşındığı minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 25 yaralı
        Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 20 kişi yaralandı
        Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 20 kişi yaralandı
        AK Parti Tokat milletvekillerinden TOGÜ'ye ziyaret
        AK Parti Tokat milletvekillerinden TOGÜ'ye ziyaret
        Niksar'da geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenledi
        Niksar'da geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenledi