Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Valisi Köklü, Zile ilçesini ziyaret etti

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, Zile ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:41 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat Valisi Köklü, Zile ilçesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, Zile ilçesine ziyarette bulundu.

        Vali Köklü, Zile Kaymakamı Çağlar Tekin'i makamında ziyaret ederek ilçede yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Zile Belediyesini de ziyaret eden Köklü, Belediye Başkanı Şükrü Sargın'dan çalışmalarla ilgili bilgi alldıktan sonda Zile Engellilere Meslek Kazandırma Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

        Uzun Çarşı'yı gezerek esnafla sohbet eden Köklü, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

        Daha sonra Zile Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) giden Köklü, TSO Başkanı Necmi Bice ve oda üyeleri ile bir araya geldi.

        Şehit Emre As'ın ailesini de ziyaret eden Köklü, şehit ailesi ile sohbet etti.

        Vali Köklü, ilçede devam eden kamu yatırımlarından halk eğitim merkezi, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilçe müftülüğü inşaatlarında incelemelerde bulundu.

        Anadolu'nun tek dolma kalesi niteliğindeki Zile Kalesi ile Zela Savaşı ile ilgili görseller ve etnografik eserlerin sergilendiği Veni Vidi Vici Kent Müzesi'ni gezen Köklü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ellerinde bayraklarla sokaklarda dolaşan çocuklarla bir araya geldi.

        Köklü, çocukların bayramda gerçekleştirdiği etkinliğin yürekleri ısıttığını belirterek, kendilerini tebrik etti ve onlara hediye verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu"
        "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu"
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        5 yaşındaki Eylem'in öldüğü kazada 17 kişilik minibüse 26 kişi binmiş
        5 yaşındaki Eylem'in öldüğü kazada 17 kişilik minibüse 26 kişi binmiş
        Tokat İl Bebek Ölümleri İnceleme Kurulu toplantısı yapıldı
        Tokat İl Bebek Ölümleri İnceleme Kurulu toplantısı yapıldı
        Başçiftlik'te geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenledi
        Başçiftlik'te geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenledi
        Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu yaralananlardan 12'si taburcu edildi
        Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu yaralananlardan 12'si taburcu edildi
        GÜNCELLEME - Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öl...
        GÜNCELLEME - Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öl...
        Tokat'ta fındık işçilerinin taşındığı minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 25 yaralı
        Tokat'ta fındık işçilerinin taşındığı minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 25 yaralı