Tokat Valisi Köklü, Zile ilçesini ziyaret etti

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Zile ilçesine ziyarette bulundu.

Vali Köklü, Zile Kaymakamı Çağlar Tekin'i makamında ziyaret ederek ilçede yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zile Belediyesini de ziyaret eden Köklü, Belediye Başkanı Şükrü Sargın'dan çalışmalarla ilgili bilgi alldıktan sonda Zile Engellilere Meslek Kazandırma Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Uzun Çarşı'yı gezerek esnafla sohbet eden Köklü, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Daha sonra Zile Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) giden Köklü, TSO Başkanı Necmi Bice ve oda üyeleri ile bir araya geldi.

Şehit Emre As'ın ailesini de ziyaret eden Köklü, şehit ailesi ile sohbet etti. Vali Köklü, ilçede devam eden kamu yatırımlarından halk eğitim merkezi, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilçe müftülüğü inşaatlarında incelemelerde bulundu. Anadolu'nun tek dolma kalesi niteliğindeki Zile Kalesi ile Zela Savaşı ile ilgili görseller ve etnografik eserlerin sergilendiği Veni Vidi Vici Kent Müzesi'ni gezen Köklü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ellerinde bayraklarla sokaklarda dolaşan çocuklarla bir araya geldi.