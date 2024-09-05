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        Turhal Belediyesinde Zabıta Haftası kutlandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde Zabıta Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:51 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:30
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        Turhal Belediyesinde Zabıta Haftası kutlandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde Zabıta Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, 198. kuruluş yıldönümü dolayısıyla zabıta mensuplarıyla bir araya geldi.

        Belediye binası meclis salonunda gerçekleşen programda konuşan Ural, zabıta teşkilatının önemine değinerek, "Zabıta teşkilatımız, belediyecilik hizmetlerinin en önemli unsurlarından biridir. Kent düzenini sağlama, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına özverili şekilde çalışan yerel yönetimlerin sahadaki yüzü olarak daima halkımızla iç içedir. Zabıta teşkilatımızın 198. kuruluş yıl dönümünde tüm zabıta çalışanlarımıza teşekkür ediyor, emeğini ve fedakarlığını her zaman takdir ettiğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

        Programa Turhal Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Bekler, zabıta amirleri ve personel katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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