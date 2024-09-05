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        Tokat'ta 1 kişinin öldüğü 25 kişinin yaralandığı kazada minibüs şoförü gözaltına alındı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kazayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 18:37 Güncelleme: 05.09.2024 - 18:37
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        Tokat'ta 1 kişinin öldüğü 25 kişinin yaralandığı kazada minibüs şoförü gözaltına alındı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kazayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

        Kazada yaralanan sürücü Cengiz G'nin Tokat Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Cengiz G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Niksar ilçesinde dün, Ordu'dan Şanlıurfa'ya giden tarım işçilerini taşıyan Cengiz G. idaresindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs devrilmiş, kazada yaralanan 26 kişiden 5 yaşındaki Eylem Debek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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