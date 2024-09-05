Tokat'ta 1 kişinin öldüğü 25 kişinin yaralandığı kazada minibüs şoförü gözaltına alındı
Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kazayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kazayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Kazada yaralanan sürücü Cengiz G'nin Tokat Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Cengiz G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Niksar ilçesinde dün, Ordu'dan Şanlıurfa'ya giden tarım işçilerini taşıyan Cengiz G. idaresindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs devrilmiş, kazada yaralanan 26 kişiden 5 yaşındaki Eylem Debek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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