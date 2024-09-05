Tokat'ta devrilen ayçiçeği yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde ayçiçeği yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Tokat'ın Zile ilçesinde ayçiçeği yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Emre Değerli (27) idaresindeki 06 GB 5084 plakalı ayçiçeği yüklü tır, Zile-Çekerek kara yolu Ağcakeçeli köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı. Araç içinde sıkışan Değerli, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Değerli Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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