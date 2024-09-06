Tokat'ta 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kazada minibüs şoförüne adli kontrol
Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kazada yaralanan sürücü Cengiz G, Tokat Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz G, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Niksar ilçesinde 4 Eylül'de, Ordu'dan Şanlıurfa'ya giden tarım işçilerini taşıyan Cengiz G. idaresindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs devrilmiş, yaralanan 26 kişiden 5 yaşındaki Eylem Debek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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