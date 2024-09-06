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        Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:08 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:12
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        Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir ikamete operasyon düzenledi.

        Operasyonda, farklı ebat ve şekillerde 36 sikke ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 obje ele geçirildi.

        İkamet sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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