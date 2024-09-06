Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

Operasyonda, farklı ebat ve şekillerde 36 sikke ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir ikamete operasyon düzenledi.

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