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        Erbaa'da beyin tümörü ameliyatı yapıldı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde beyin tümör ameliyatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 17:01 Güncelleme: 06.09.2024 - 17:05
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        Erbaa'da beyin tümörü ameliyatı yapıldı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde beyin tümör ameliyatı gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayfer Polat, rahatsızlığı sebebiyle Erbaa Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalığı servisine başvurdu.

        Yapılan tetkiklerde Polat'ın ameliyat olması gerektiği belirlendi.

        Polat'ın nöronavigasyon eşliğinde mikroskopik yaklaşımla beyin tümörü ameliyatı, Erbaa Devlet Hastanesinde yapıldı.

        Hastanede ikinci kez yapılan ameliyat, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör Dr. Ali Kalpan tarafından gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

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