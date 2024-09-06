Erbaa'da beyin tümörü ameliyatı yapıldı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde beyin tümör ameliyatı gerçekleştirildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde beyin tümör ameliyatı gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayfer Polat, rahatsızlığı sebebiyle Erbaa Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalığı servisine başvurdu.
Yapılan tetkiklerde Polat'ın ameliyat olması gerektiği belirlendi.
Polat'ın nöronavigasyon eşliğinde mikroskopik yaklaşımla beyin tümörü ameliyatı, Erbaa Devlet Hastanesinde yapıldı.
Hastanede ikinci kez yapılan ameliyat, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör Dr. Ali Kalpan tarafından gerçekleştirildi.
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