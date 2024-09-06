Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Necati Kaya idaresindeki 60 ZL 107 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Arzupınar köyü kavşağında Ç.B. yönetimindeki 34 PU 6136 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan M.K. ve Z.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Necati Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.