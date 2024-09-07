Başçiftlik'te sosyal tesis hizmete açıldı

Tesis bahçesinde yöresel sanatçılar Şeyda Yıldırım, Nezaket Coşkun ve Halis Yıldırım tarafından konser verildi.

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