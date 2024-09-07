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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tokat'ta üzüm hasadı yaptı:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için verdiğimiz biyoteknik mücadele desteğinin 2025 yılı için serada dekara 2 bin 550 liradan 3 bin 825 liraya, açık alanda ise 875 liradan 1305 liraya çıkarıldığını duyurmak istiyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 21:50 Güncelleme: 07.09.2024 - 22:01
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tokat'ta üzüm hasadı yaptı:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için verdiğimiz biyoteknik mücadele desteğinin 2025 yılı için serada dekara 2 bin 550 liradan 3 bin 825 liraya, açık alanda ise 875 liradan 1305 liraya çıkarıldığını duyurmak istiyorum." dedi.

        Yumaklı, AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

        Daha sona Pazar ilçesine bağlı Çayköy'de bir bağda kadınlarla üzüm hasadı yapan Yumaklı, gazetecilere, Tokat'ta asma yaprağının dünyaca meşhur bir ürün olduğunu söyledi.

        Biyolojik mücadeleyle ilgili bir proje bulunduğunu belirten Yumaklı, "Bu proje Tokat genelinde yaygınlaştırılmak üzere devam ediyor. Zirai ilaç kullanımıyla ilgili hem hasat öncesinde hem hasat esnasında hem de hasat sonrasında pestisit kalıntısı olup olmadığına dair analizlerimizi yapıyoruz. Pestisit kalıntısına rastlandığı durumda bunları imha ediyoruz. Yurt dışına ihraç edilenlerin arasında da kalıntı tespit edildiği zaman bunları da imha ediyoruz. Bu konu çok fazla speküle edilen bir konu ama altını çizerek belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Ürünün imha olmasını istemeyeceklerini ama zararlıyla mücadelenin de devam etmek durumunda olduğuna işaret eden Yumaklı, "Özellikle iklim değişikliğinin bir de bu yönü var. Yani zararlıyla mücadele konusunda ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz. Çünkü havaların çok ani şekilde ısınması, sıcaklıkların yüksek olması, zararlıların da bir şekilde çok daha hızlı üremesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla burada biyolojik mücadele uygulamasına başlandı. Kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için verdiğimiz biyoteknik mücadele desteğinin 2025 yılı için serada dekara 2 bin 550 liradan 3 bin 825 liraya, açık alanda ise 875 liradan 1305 liraya çıkarıldığını duyurmak istiyorum." diye konuştu.

        Bakan Yumaklı, Tokat'ta asma yaprağında biyoteknik ve biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması projesiyle ilgili kapasite artırıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Pazar ilçesinde, 70 bağda üzüm ve asma yaprağında kalıntının önlenmesi için salkım güvesine karşı feromon tuzaklar var. Bu mücadele devam edecek. Sağlanan başarı üzerine zannediyorum çok kısa zamanda buradaki bağların biyolojik, biyoteknik mücadeleye geçmesi söz konusu olacak. Şu anda içinde bulunduğumuz bağda da bu mücadele başarıyla gerçekleşti ve herhangi zirai ilaç kullanımına gerek kalmaksızın zararlıyla mücadele başarıyla gerçekleştirilmiş oldu. Bu konuda bilinçli üreticilerimizi Tarım İl Müdürlüğümüzle beraber yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Buradaki bütün ürünlerin hem asma yaprağı anlamında hem de üzüm anlamında çok bereketli olmasını diliyorum."

        Programda Bakan Yumaklı'ya Vali Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Cüneyt Aldemir eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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