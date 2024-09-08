Şehit Piyade Jandarma Onbaşı Doğan Kızılateş'in Tokat'taki ailesine acı haber verildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in Tokat'ta yaşayan ailesine haber verildi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in Tokat'ta yaşayan ailesine haber verildi.
Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Tacettin Kızılateş'in evine gelen askeri yetkililer, oğlunun şehadet haberini iletti.
Haberin duyulması ile Kızılateş ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.
Şehidin annesi Gülten Kızılateş'in Konya'daki ablasının yanına gittiği öğrenildi.
Kızılateş'in bekar ve iki ablasının olduğu belirtildi.
Şehidin babaevine Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve protokol üyeleri de gelerek aileye başsağlığı dilediler.
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