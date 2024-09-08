Şehit Piyade Jandarma Onbaşı Doğan Kızılateş'in Tokat'taki ailesine acı haber verildi

Şehidin babaevine Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve protokol üyeleri de gelerek aileye başsağlığı dilediler.

Kızılateş'in bekar ve iki ablasının olduğu belirtildi.

Haberin duyulması ile Kızılateş ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.

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