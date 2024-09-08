Tokat'ta patates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde patates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde patates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Niksar ilçesi sebze halinde, H.T'ye ait 60 NG 210 plakalı, patates yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler itfaiyeye haber verildi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
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