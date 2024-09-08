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        Tokat'ta patates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde patates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 22:37 Güncelleme: 08.09.2024 - 22:54
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        Tokat'ta patates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde patates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Niksar ilçesi sebze halinde, H.T'ye ait 60 NG 210 plakalı, patates yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenler itfaiyeye haber verildi.

        Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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