Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşı memleketi Tokat'a getirildi

Karşılamaya şehidin ailesi, yakınları ile Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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