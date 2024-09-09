Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşı memleketi Tokat'a getirildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşı, hava yoluyla memleketi Tokat'a getirildi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşı, hava yoluyla memleketi Tokat'a getirildi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerin naaşı, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Şehit Kızılateş'in naaşı, Tokat Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Kızılateş'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda uçaktan indirildi.
Şehidin annesi Gülten, babası Tacettin ve ablası Gülsüm Kızılateş, tabuta sarıldı.
Karşılamaya şehidin ailesi, yakınları ile Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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