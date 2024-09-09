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        Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşı memleketi Tokat'a getirildi

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşı, hava yoluyla memleketi Tokat'a getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:30 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:30
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        Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşı memleketi Tokat'a getirildi
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşı, hava yoluyla memleketi Tokat'a getirildi.

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerin naaşı, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

        Şehit Kızılateş'in naaşı, Tokat Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Kızılateş'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda uçaktan indirildi.

        Şehidin annesi Gülten, babası Tacettin ve ablası Gülsüm Kızılateş, tabuta sarıldı.

        Karşılamaya şehidin ailesi, yakınları ile Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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