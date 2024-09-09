Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'tan kısa kısa

        Tokat'ta okul servisi şoför ve rehber personeline trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:03 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'tan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta okul servisi şoför ve rehber personeline trafik eğitimi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlaması münasebetiyle okul çağındaki çocuk ve gençlerin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak, servis sürücüleri ile servis rehber personelinin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutmak, karşılaşılabilecekleri muhtemel kazaları en aza indirmek amacıyla verilen eğitime şoför ve rehber personel katıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı başkanlığında, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Ergün ve İlk Yardım Öğretmeni Eyüp Sezen, Yeşilay Başkanı Cihat Zülfüoğulları ve Umum Servis Odası Başkanı Hüseyin Atasoy'un katılımlarıyla il merkezinde faaliyet gösteren okul servis aracı işletmecileri, şoför ve rehber personele yönelik 198 kişinin katılımıyla trafik eğitimi düzenlendi.

        - Yeşilyurt'ta İlköğretim Haftası

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 2024-2025 İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak tarafından çelenk sunuldu.

        Akabinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona eren çelenk sunma törenine öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle

        Benzer Haberler

        Şehit Kızılateş'in cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi
        Şehit Kızılateş'in cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi
        Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşı memleketi Tokat'a geti...
        Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşı memleketi Tokat'a geti...
        Tokat'ta patates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta patates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Şehit Piyade Jandarma Onbaşı Doğan Kızılateş'in Tokat'taki ailesine acı hab...
        Şehit Piyade Jandarma Onbaşı Doğan Kızılateş'in Tokat'taki ailesine acı hab...
        Tokat'a şehit ateşi düştü
        Tokat'a şehit ateşi düştü
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, vefatının 21'inci yılında babası Recep Y...
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, vefatının 21'inci yılında babası Recep Y...