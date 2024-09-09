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        Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi toprağa verildi

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:12 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:22
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        Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi toprağa verildi
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.

        Şehit Kızılateş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bedestenlioğlu Mahallesi'ndeki babaevine getirildi, burada helallik alınması sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan alana götürüldü.

        Şehidin annesi Gülten ve babası Tacettin Kızılateş, tabuta sarıldı. Anne ve baba "Oğlum hakkımız sana helal. Mekanın cennet olsun" diye ağıt yaktı.

        Bu arada şehit Doğan Kızılateş'in ailesine "Eğer ben şehit olursam, cenazemde ağlamayın" diye vasiyet ettiği öğrenildi.

        Kılınan cenaze namazı sonrası şehit Kızılateş'in cenazesi, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

        Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları ile Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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