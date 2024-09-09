Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi toprağa verildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.

Şehit Kızılateş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bedestenlioğlu Mahallesi'ndeki babaevine getirildi, burada helallik alınması sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan alana götürüldü.

Şehidin annesi Gülten ve babası Tacettin Kızılateş, tabuta sarıldı. Anne ve baba "Oğlum hakkımız sana helal. Mekanın cennet olsun" diye ağıt yaktı.