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        Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs kazasındaki şoför itiraz üzerine tutuklandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı kazayla ilgili sürücü itiraz üzerine tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:59 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:59
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        Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs kazasındaki şoför itiraz üzerine tutuklandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı kazayla ilgili sürücü itiraz üzerine tutuklandı.

        Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede 4 Eylül günü yaşanan trafik kazasında 5 yaşındaki bir kız çocuğunun vefat ettiği, içlerinde çocukların da bulunduğu 24 yolcunun yaralandığı belirtildi.

        Kazada araç sürücüsünün de yaralandığı aktarılan açıklamada, "Şüpheli, tedavi işlemleri tamamlanarak 05.09.2024 tarihinde taburcu edilmiş ve gözaltına alınarak mevcutlu olarak adliyeye getirtilerek tutuklamaya sevk edilmiştir. Sulh ceza hakimliğince talebin reddedilerek şüphelinin adli kontrol altına alınmasına karar verilmiş ve alınan karara itiraz edilmiştir. İtiraz üzerine araç sürücüsü olan şüphelinin tutuklanmasına karar verilmiştir."

        Niksar ilçesinde 4 Eylül'de, Ordu'dan Şanlıurfa'ya giden tarım işçilerini taşıyan Cengiz G. idaresindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs devrilmiş, şoförle birlikte yaralanan 26 kişiden 5 yaşındaki Eylem Debek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Sürücü Cengiz G, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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