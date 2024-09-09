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        Tokat'ta yan yatan tırın sürücüsü yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde yan yatan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 19:02 Güncelleme: 09.09.2024 - 19:27
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        Tokat'ta yan yatan tırın sürücüsü yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde yan yatan tırın sürücüsü yaralandı.

        H.F. yönetimindeki İran plakalı tır, D-100 kara yolu Karanlıkdere yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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