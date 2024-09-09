Tokat'ta yan yatan tırın sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yan yatan tırın sürücüsü yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yan yatan tırın sürücüsü yaralandı.
H.F. yönetimindeki İran plakalı tır, D-100 kara yolu Karanlıkdere yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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