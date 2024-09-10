Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de PET-BT cihazıyla kanser taraması yapılıyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) alınan Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) cihazıyla kanser taraması gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:24 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de PET-BT cihazıyla kanser taraması yapılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) alınan Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) cihazıyla kanser taraması gerçekleştiriliyor.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, cihazın mart ayında kullanılmaya başlandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Nükleer Tıp Ünitesinde görevli Dr. Özge Ulaş Babacan, cihazın PET ve BT cihazlarının birleştirilmesiyle oluşan hibrit görüntüleme sistemi olduğunu anlattı.

        Bu cihazın genellikle kanser hastalarının tanısında ve kemoterapi ve radyoterapi sonrası tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kullanıldığını aktaran Babacan, şunları kaydetti:

        "Çekim için hastaya radyoaktif madde uygulanıyor. Verilen madde, düşük dozda olması sonucu vücuttan hızla atılıyor. Hastanın çekim sonrasında insanlardan, özellikle hamile ve çocuklardan 1 gün uzak durması gerektiği anlatılarak evine gönderiliyor. Bol su tüketimi, radyasyonun daha hızlı atılmasını sağlıyor. Bu cihaz Türkiye'deki sadece birkaç hastanede bulunuyor. Bunlardan biri de üniversitemiz. Neredeyse yüzde 90-95 kanser türünde bu tetkiki kullanabiliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu
        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta yan yatan tırın sürücüsü yaralandı
        Tokat'ta yan yatan tırın sürücüsü yaralandı
        Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs kazasındaki şoför itiraz üzerine...
        Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs kazasındaki şoför itiraz üzerine...
        Şehit Kızılateş, memleketi Tokat'ta son yolcuğuna uğurlandı (2)
        Şehit Kızılateş, memleketi Tokat'ta son yolcuğuna uğurlandı (2)
        Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi toprağa verildi
        Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi toprağa verildi
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'tan kısa kısa
        Şehit Kızılateş'in cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi
        Şehit Kızılateş'in cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi