Sanatçı Murat Evgin'den Türk bayraklarıyla şehit türküsünü söyleyen çocuklara ziyaret

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın da Evgin'e teşekkür ederek, "Bizim için mutluluk verici bir durum." ifadesini kullandı.

Çocukların üniversite de dahil eğitim masraflarını Türkiye Yardım Sevenler Derneği tarafında karşılanacağını belirten Evgin, çocuklarla şehit türküsünü de söyledi.

Evgin, Zile Kültürevinde 4 çocukla bir araya gelerek, sohbet etti.

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