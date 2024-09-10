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        Sanatçı Murat Evgin'den Türk bayraklarıyla şehit türküsünü söyleyen çocuklara ziyaret

        Sanatçı Murat Evgin, Tokat'tın Zile ilçesinde Türk bayraklarıyla şehit türküsünü söyleyen 4 çocuğu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:51 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:05
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        Sanatçı Murat Evgin'den Türk bayraklarıyla şehit türküsünü söyleyen çocuklara ziyaret
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        Sanatçı Murat Evgin, Tokat'tın Zile ilçesinde Türk bayraklarıyla şehit türküsünü söyleyen 4 çocuğu ziyaret etti.

        Evgin, Zile Kültürevinde 4 çocukla bir araya gelerek, sohbet etti.

        Çocukların üniversite de dahil eğitim masraflarını Türkiye Yardım Sevenler Derneği tarafında karşılanacağını belirten Evgin, çocuklarla şehit türküsünü de söyledi.

        Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın da Evgin'e teşekkür ederek, "Bizim için mutluluk verici bir durum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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