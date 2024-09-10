Tokat'ta çıkan örtü yangınında 20 dönüm alan zarar gördü
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Dolay köyünde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, Reşadiye ve Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.
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