Tokat'ta park halindeki otomobil yandı
Tokat'ta, park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ta, park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kent merkezinde, Yeşilırmak Mahallesi Atatürk köprüsü yakınlarında park halinde bulunan otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otomobili alevlerin sardığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 25 dakikalık çalışmasıyla söndürülen yangında otomobil yandı.
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