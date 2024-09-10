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        Tokat'ta çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu

        Tokat'tın Niksar ilçesinde çıkan yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 19:46 Güncelleme: 10.09.2024 - 19:51
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        Tokat'ta çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu
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        Tokat'tın Niksar ilçesinde çıkan yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

        Cepnibey Mahallesi Belediye Sokak üzerinde poşet satan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenler itfaiyeye haber verdi.

        Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 25 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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