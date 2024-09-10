Tokat'ta çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu
Tokat'tın Niksar ilçesinde çıkan yangında iş yerinde hasar meydana geldi.
Tokat'tın Niksar ilçesinde çıkan yangında iş yerinde hasar meydana geldi.
Cepnibey Mahallesi Belediye Sokak üzerinde poşet satan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler itfaiyeye haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 25 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
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