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        Erbaa Belediyesince açılan İngilizce pratik kursu ilgi görüyor

        Erbaa Belediyesi tarafından açılan Yabancı Dil Akademi Kafe, İngilizcesini geliştirmek isteyenlerden talep görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:16 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:18
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        Erbaa Belediyesince açılan İngilizce pratik kursu ilgi görüyor
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        Erbaa Belediyesi tarafından açılan Yabancı Dil Akademi Kafe, İngilizcesini geliştirmek isteyenlerden talep görüyor.

        Erbaa Belediyesi tarafından 10 ay önce kurulan Yabancı Dil Akademi Kafe'de İngilizcesini geliştirmek isteyenler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Yönetimi eğitimi alan Nijeryalı Faruqat Olamide Bakare, burada İngilizce pratiği yapmak isteyenlere yardım ediyor.

        Bakare, haftada 3 gün etkinlik düzenlediklerini belirterek, İngilizce etkinlik yaptıklarını söyledi.

        Etkinliğe katılanların daha akıcı konuştuğunu dile getiren Bakare, üniversite sınavında 2 öğrencilerinin İngiliz bölümünü kazandığını kaydetti.

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de Erbaa'daki çocuklara, gençlere, yetişkinlere İngilizce konuşabilecekleri ortam sağlamak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Orta Karadeniz'in ortasında bir kulüpte buluşarak, insanlar İngilizcesini geliştiriyor. İngilizce öğretmenliği okuyanlar, hemşirelik okuyan var. Hastanemizde çalışan bir doktorumuz var. İngilizcesini geliştirmek isteyen herkese kapımız açık. Bu çalışmanın ete kemiğe bürünüp burada vücut bulduğu için de ayrıca mutluyum. Yabancı dil akademimize muhabbete, sohbete, çay içmeye pasta yemeye davet ediyoruz. Tek bir şartımız var, siparişlerinizi İngilizce vermek zorundasınız."

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        Galeri
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