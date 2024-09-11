TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, lisede açılış dersini verdi

Ülkemizin kalkınmasında gençlere büyük iş düştüğüne işaret eden Yılmaz, akademik becerilerin yanı sıra sosyal aktivitelere de katılımın önemli olduğunu söyledi

Kendi öğrencilik hayatından bahseden Yılmaz, başarıya giden yolda çok çalışmanın önemini vurguladı.

Yılmaz, ilk ders uygulamasının üniversite tarafından başlatıldığını belirterek, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yılmaz, Tokat Valiliği, Eğitim Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen açılış dersi kapsamında Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

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