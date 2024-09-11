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        TOGÜ'de Okullarda Hijyen Çocuklarda Heyecan Projesi'nin tanıtımı yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ), Okullarda Hijyen Çocuklarda Heyecan Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 19:32 Güncelleme: 11.09.2024 - 19:35
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        TOGÜ'de Okullarda Hijyen Çocuklarda Heyecan Projesi'nin tanıtımı yapıldı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ), Okullarda Hijyen Çocuklarda Heyecan Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        TOGÜ'de düzenlenen Tokat Valiliği, TOGÜ, İl Milli Eğitim ve İl Sağlık müdürlükleri iş birliğinde gerçekleştirilen, "Okullarda Hijyen Çocuklarda Heyecan Projesi"nin tanıtım toplantısına Vali Abdullah Köklü, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ile akademik ve idari personel katıldı.

        Vali Köklü, çocuklarda erken yaşta yapılacak sağlık kontrolünün önemli olduğunu belirterek, "Bu yolla daha sonraki yıllarda telafisi zor sağlık sorunları teşhis edilerek müdahale edilecek. Bu taramalarda muhtemel sağlık sorunları da tespit edilebilecek. Sağlık konusunda önlem almak çok önemli. Üniversite ve kurumların iş birliği ile proje hayata geçirilecek." dedi.

        Yılmaz da sağlıklı toplumun temel taşlarından birinin bireylerin sağlık bilincine sahip olması olduğunu dile getirerek, "Bu bilinç, erken yaşlarda kazandırıldığında, toplumumuzun gelecekte daha güçlü ve dayanıklı olmasına katkı sağlar." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından protokol, taraflar arasında imzalandı.

        Galeri
        Galeri

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