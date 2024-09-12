Tokat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Yeşilyurt Milli Hakimiyet İlkokulu'nda düzenlenen kutlama töreninde, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak tarafından çelenk sunuldu.

Okul bahçesinde devam eden törende Aymak günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli gösteriler sergilendi.

Program sonunda dördüncü sınıf öğrencileri tarafından okula yeni başlayan öğrencilere "hoş geldiniz" çiçeği verildi.

- Başçiftlik Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundı. Ardından Başçiftlik İlkokulu'nda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler okunan programda halk oyunları gösterisi de sunuldu. Programda eğitim hayatına başlayan öğrencilere çiçek verdi.

Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Çocukların geleceğin, aydınlık yarınların teminatı olduğunu vurgulayan Satış, "Şu an karşımda yüreği kıpır kıpır atan evlatlarımızın arasında şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak geleceğin sporcularını, icra ettiği sanatla adından söz ettirecek geleceğin sanatçılarını, ürettiği bilimle insanlığa hizmet edecek geleceğin bilim adamlarını, istikbalimizi şekillendirecek mimarları görüyorum." dedi.