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        Tokat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:11 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:11
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        Tokat'ta İlköğretim Haftası kutlandı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Yeşilyurt Milli Hakimiyet İlkokulu'nda düzenlenen kutlama töreninde, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak tarafından çelenk sunuldu.

        Okul bahçesinde devam eden törende Aymak günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli gösteriler sergilendi.

        Program sonunda dördüncü sınıf öğrencileri tarafından okula yeni başlayan öğrencilere "hoş geldiniz" çiçeği verildi.

        - Başçiftlik

        Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundı.

        Ardından Başçiftlik İlkokulu'nda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar yaptı.

        Öğrenciler tarafından şiirler okunan programda halk oyunları gösterisi de sunuldu.

        Programda eğitim hayatına başlayan öğrencilere çiçek verdi.

        Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

        Çocukların geleceğin, aydınlık yarınların teminatı olduğunu vurgulayan Satış, "Şu an karşımda yüreği kıpır kıpır atan evlatlarımızın arasında şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak geleceğin sporcularını, icra ettiği sanatla adından söz ettirecek geleceğin sanatçılarını, ürettiği bilimle insanlığa hizmet edecek geleceğin bilim adamlarını, istikbalimizi şekillendirecek mimarları görüyorum." dedi.

        Programa Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Başçavuş Muharrem Er, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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