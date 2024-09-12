TOGÜ Rektörü Yılmaz, güvenlik toplantısına katıldı

Vali Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın katılımlarıyla 2024-2025 akademik yılı 1. dönem güvenlik tedbirleri toplantısında yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenliği için gerekli olan tedbirler görüşüldü.

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