TOGÜ Rektörü Yılmaz, güvenlik toplantısına katıldı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Fatih Yılmaz, güvenlik toplantısına katıldı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Fatih Yılmaz, güvenlik toplantısına katıldı.
AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın katılımlarıyla 2024-2025 akademik yılı 1. dönem güvenlik tedbirleri toplantısında yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenliği için gerekli olan tedbirler görüşüldü.
Köklü, bütün kurumlar olarak gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.