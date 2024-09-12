Tokat'tan kısa kısa

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural ve Başkan Yardımcısı Ahmet Kılıç, göreve başlayan Dağ'ı makamında ziyaret etti.

Çömen, öğrencilerin hazırladığı şiir ile gösterileri izleyerek, eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler ve öğretmenlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

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