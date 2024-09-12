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        Tokat'tan kısa kısa

        Tokat'ta kalp krizi geçiren 56 yaşındaki MHP Almus İlçe Başkanı Yıldırım Altundağ, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 14:08 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:08
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        Tokat'tan kısa kısa
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        Tokat'ta kalp krizi geçiren 56 yaşındaki MHP Almus İlçe Başkanı Yıldırım Altundağ, hastanede tedavi altına alındı.

        İlçede çay bahçesinde otururken kalp krizi geçiren Altundağ, düşerken kafasını çarpması sonucunda beyin kanaması geçirdi.

        Ambulansla Almus Devlet Hastanesine kaldırılan Altundağ, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Altundağ'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

        - İlköğretim Haftası

        Almus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda İlköğretim Haftası programı düzenlendi.

        Kutlama programına Kaymakam Emre Çömen ve ilçe protokolü katıldı.

        Çömen, öğrencilerin hazırladığı şiir ile gösterileri izleyerek, eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler ve öğretmenlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

        - Turhal İlçe Emniyet Müdürü Dağ, görevine başladı

        Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Murat Dağ, görevine başladı.

        Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural ve Başkan Yardımcısı Ahmet Kılıç, göreve başlayan Dağ'ı makamında ziyaret etti.

        Ural, Dağ'a hayırlı olsun dileğinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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