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        Tokat'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Tokat'tın Zile ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 20:10 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:14
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        Tokat'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Tokat'tın Zile ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        İ.A. (49) yönetimindeki 34 RG 6365 plakalı otomobil, Zile-Amasya kara yolu Yünlü köyü mevkisinde sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.A. (46), E.A. (27) ve A.A. (19) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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