Tokat'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tokat'tın Zile ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Tokat'tın Zile ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İ.A. (49) yönetimindeki 34 RG 6365 plakalı otomobil, Zile-Amasya kara yolu Yünlü köyü mevkisinde sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.A. (46), E.A. (27) ve A.A. (19) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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