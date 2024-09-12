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        Kalp krizi geçiren MHP İlçe Başkanı Altundağ hayatını kaybetti

        Tokat'ta kalp krizi geçiren 56 yaşındaki MHP Almus İlçe Başkanı Yıldırım Altundağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 21:06 Güncelleme: 12.09.2024 - 21:10
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        Kalp krizi geçiren MHP İlçe Başkanı Altundağ hayatını kaybetti
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        Tokat'ta kalp krizi geçiren 56 yaşındaki MHP Almus İlçe Başkanı Yıldırım Altundağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçede çay bahçesinde otururken kalp krizi geçiren Altundağ, düşerken kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi.

        Ambulansla Almus Devlet Hastanesine kaldırılan Altundağ, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Altundağ, tedavisinin sürdüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

        Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, gazetecilere, değerli bir arkadaşlarını kaybettiklerini belirterek, "Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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