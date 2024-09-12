Kalp krizi geçiren MHP İlçe Başkanı Altundağ hayatını kaybetti
Tokat'ta kalp krizi geçiren 56 yaşındaki MHP Almus İlçe Başkanı Yıldırım Altundağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tokat'ta kalp krizi geçiren 56 yaşındaki MHP Almus İlçe Başkanı Yıldırım Altundağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İlçede çay bahçesinde otururken kalp krizi geçiren Altundağ, düşerken kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi.
Ambulansla Almus Devlet Hastanesine kaldırılan Altundağ, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Altundağ, tedavisinin sürdüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, gazetecilere, değerli bir arkadaşlarını kaybettiklerini belirterek, "Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.
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