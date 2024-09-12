Kalp krizi geçiren MHP İlçe Başkanı Altundağ hayatını kaybetti

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, gazetecilere, değerli bir arkadaşlarını kaybettiklerini belirterek, "Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.

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