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        TOGÜ'de bağ bozumu gerçekleştirildi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) bağ bozumu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 19:17 Güncelleme: 13.09.2024 - 19:19
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        TOGÜ'de bağ bozumu gerçekleştirildi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) bağ bozumu yapıldı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi, Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde bağ evinde gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve eşi Selma Yılmaz, Vali Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü, rektör danışmanları, dekanlar, akademik personel ve özel gereksinimli bireyler katıldı.

        Yılmaz, etkinliği düzenlemekten dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, "Şehrimizde bulunan dezavantajlı bireylerle beraberiz. Üniversitemiz Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezindeki hastaları, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan çocuklarımızı, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde bulunan hastalarımızı ve ailelerini davet ettik. Daha önce özel gereksinimli bireyler ürünlerin ekimini yapmıştı, şimdi de ekilen ürünlerin hasadını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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