Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Operasyonda S.A., E.N. ve N.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve 11 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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