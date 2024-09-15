Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Tokat'taki düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Tokat'taki düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde getireceği tespit edilen araca operasyon düzenledi.
Araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve 11 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda S.A., E.N. ve N.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı sevk edildikleri sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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