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        Tokat'tan kısa kısa

        Tokat'ta "1. Yıl Resim Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:10
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        Tokat'ta "1. Yıl Resim Sergisi" açıldı.

        Lavinia Sanat Atölyesi tarafından açılan sergide 50 eser yer aldı.

        Ressam Ece Küpeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sergimizde özellikle öğrenci çalışmaları yer alıyor. Sergimizde karakalem, yağlı boya, akrilik, yağlı pastel gibi çeşitli tekniklerle yapılmış reprodüksiyon ve özgün eserleri görebilirsiniz. Sergimiz izleyicilere farklı duyguları deneyimleme ve sanatın iyileştirici gücünü keşfedebilme fırsatı sunuyor." dedi.

        - TOGÜ'de hasat edilen üzümler hastalara ikram edildi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) hasat edilen üzümler hastalara ikram edildi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı Projesi çerçevesinde ildeki ve üniversitedeki tüm özel gereksinimli bireyler için kampüste oluşturulan hobi bahçesinden üzüm hasadı yapıldı.

        Üzüm hasadına gelme imkanı bulamayan ve Üniversitenin Palyatif Bakım Merkezinde kalan hasta ve refakatçilerine ise TOGÜ gönüllü akademisyenleri tarafından toplanan üzümler ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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