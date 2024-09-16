Tokat'ta bir velinin öğretmene darp girişiminde bulunduğu iddiası

A.Ş. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu duruma sinirlenen A.Ş. isimli veli okula gelerek, koridorda Emine D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine veli A.Ş, öğretmenler odasına geçen Emine D'nin yakasından tuttu.

İddiaya göre, kent merkezindeki Fatih İlkokulu'nda İngilizce öğretmeni Emine D, velilerin olduğu WhatsApp grubuna, yaramazlık yapan öğrencinin ismini yazdı.

Tokat'ta bir ilkokulda, öğretmeni darbetmeye çalıştığı öne sürülen veli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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