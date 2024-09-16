Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'tan kısa kısa

        Tokat'ın Turhal ilçesinde pide fırını işleten Hüseyin Köz, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla müşterilerine ücretsiz etli pide ve ayran ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:04 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'tan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Turhal ilçesinde pide fırını işleten Hüseyin Köz, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla müşterilerine ücretsiz etli pide ve ayran ikramında bulundu.

        Köz, iş yerine gelen müşterilerinden ücret almadığını belirterek, "Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla, Peygamber Efendimizin doğum günü dolayısıyla iş yerimize gelen eşe, dosta ve müşterilerimize pide ikramında bulunuyoruz. İkramımız bugün gün boyunca devam edecek." dedi.

        - Turhal'da aşevinden yemek alanlara piknik

        Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla aşevinden destek alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar piknikte bir araya geldi.

        Varvara Piknik Alanı'nda düzenlenen etkinliğe aşevinden destek alanlar ile sağlık sorunları nedeniyle evinden dışarıya çıkamayan 60 kişi katıldı.

        Turhal Belediyesine ait otobüslerle evlerinden alınan vatandaşlar görevlilerin yardımıyla piknik alanına getirildi.

        Canlı müzik eşliğinde mangalların yakıldığı piknikte katılımcılar keyifli vakit geçirdi.

        Etkinliğe katılan Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, vatandaşlarla tek tek sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Tokat'ta bir velinin öğretmene darp girişiminde bulunduğu iddiası
        Tokat'ta bir velinin öğretmene darp girişiminde bulunduğu iddiası
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'ta piknik yapan aile yanlarına gelen tilkiyi besledi
        Tokat'ta piknik yapan aile yanlarına gelen tilkiyi besledi
        Tokat'ta peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Tokat'ta peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Tokat'ta devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti
        Tokat'ta devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti
        Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı