Tokat'tan kısa kısa

Etkinliğe katılan Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, vatandaşlarla tek tek sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla aşevinden destek alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar piknikte bir araya geldi.

Köz, iş yerine gelen müşterilerinden ücret almadığını belirterek, "Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla, Peygamber Efendimizin doğum günü dolayısıyla iş yerimize gelen eşe, dosta ve müşterilerimize pide ikramında bulunuyoruz. İkramımız bugün gün boyunca devam edecek." dedi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde pide fırını işleten Hüseyin Köz, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla müşterilerine ücretsiz etli pide ve ayran ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.