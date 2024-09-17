Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Artova'da altyapı ve asfaltlama çalışması sürüyor

        Tokat'ın Artova ilçesinde altyapı ve asfaltlama çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:30 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artova'da altyapı ve asfaltlama çalışması sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Artova ilçesinde altyapı ve asfaltlama çalışması devam ediyor.

        Artova Belediye Başkanı Ali Güner'in talimatıyla belediye ekipleri, 15 Temmuz Caddesi'nde asfalt yol ve altyapı yenileme çalışmasına başladı.

        Güner, gazetecilere, çalışmalara geçen hafta başladıklarını söyledi.

        Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Güner, "Ana caddemiz olan 15 Temmuz Şehitler Caddemizin hem ilçemize hem de ismine yakışır bir cadde olması için çalışma yürütüyoruz. Ulaşımda sıkıntı çıkaran altyapıyı yeniliyoruz. Ulaşımda problem olan beton yol sökülerek asfaltlanması ile kaldırım ve ışıklandırmanın tamamlanmasıyla ilçemiz yeni ve daha güzel bir görünüm kazanacak." dedi.

        Güner, çalışmaların yaklaşık 25 gün süreceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        "Her şey yolunda"
        "Her şey yolunda"
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Tokat'ta çocuğu öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi
        Tokat'ta çocuğu öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'ta bir velinin öğretmene darp girişiminde bulunduğu iddiası
        Tokat'ta bir velinin öğretmene darp girişiminde bulunduğu iddiası
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'ta piknik yapan aile yanlarına gelen tilkiyi besledi
        Tokat'ta piknik yapan aile yanlarına gelen tilkiyi besledi
        Tokat'ta peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Tokat'ta peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi