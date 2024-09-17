Muhtarlara hayvancılık desteklemeleri ile ilgili bilgi verildi

Yeni destekleme modelinin 3 yıllık süreyi kapsadığını belirten Sarı, "Gençler, kadınlar ile aile işletmelerine yönelik ilave destekler sunuluyor. Destekleme programı iki ana grupta toplanıyor ve destekler artırıldı." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, ilçe müdürü Mustafa Sarı tarafından muhtarlara, 2024-2026 yıllarını kapsayan yeni hayvancılık desteklemeleri hakkında bilgi verildi.

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