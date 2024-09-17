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        Tokat'ta okullarda genel hijyen taraması yapılıyor

        Tokat Valiliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile İl Milli Eğitim ve İl Sağlık müdürlükleri iş birliğinde "Okullarda Hijyen Çocuklarda Heyecan Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:53 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:03
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        Tokat'ta okullarda genel hijyen taraması yapılıyor
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        Tokat Valiliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile İl Milli Eğitim ve İl Sağlık müdürlükleri iş birliğinde "Okullarda Hijyen Çocuklarda Heyecan Projesi" hayata geçirildi.

        TOGÜ Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Tuba Karabey, üniversitelerin eğitim öğretimin yanı sıra bulunduğu kente katkı sağlama görevleri bulunduğuna işaret etti.

        Proje kapsamında imzalanan iş birliği ile okullarda genel hijyen taraması yapıldığını belirten Karabey, "Çocuklarımıza tarama, eğitim, yönlendirme ve hijyen malzemelerinin teminini sağlıyoruz. Hijyen taramalarında tıp fakültesinden 22 intörn hekim, 11 asistan hekim ve uzman hekimlerimizle tarama sürecini yürütüyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, sağlıklı nesiller yetiştirme noktasında büyük sorumluluk hissediyoruz. Çocuklarımızla bir arada olmak, onların gelişimsel süreçlerine katkı sağlamak bizler için çok kıymetli ve mutluluk verici. Proje paydaşlarımıza üniversite olarak teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Koordinatörü İbrahim Yıldırım da hijyen taramaları ile hastalıkların erkenden teşhis edilebileceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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