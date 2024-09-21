Başçiftlik'te Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında program gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünce Başçiftlik İlkokulunda düzenlenen programda emekli müftü Keramettin Demir tarafından öğrencilere, Hz. Muhammed'in dünyaya gelişi anlatıldı, ilahiler okundu.

Daha sonra İlçe Müftülüğü vaizi Hakan Teber ve din görevlileri tarafından hafta ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Programa katılan Başçiftlik Belediye Başkan Vekili Tahsin Demir, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri haftalarını kutlayarak, hafta boyunca birçok başarılı etkinlik düzenleyen din görevlilerine teşekkür etti.