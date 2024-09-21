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        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev hasar gördü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 15:51 Güncelleme: 21.09.2024 - 15:51
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        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev hasar gördü
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Yolkonak beldesi Hasyer Mahallesi'nde Murat Kaya'ya ait tek katlı evde bilenmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Niksar Belediyesi itfaiyeye ekipleri yangına müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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