Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev hasar gördü
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yolkonak beldesi Hasyer Mahallesi'nde Murat Kaya'ya ait tek katlı evde bilenmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Niksar Belediyesi itfaiyeye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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