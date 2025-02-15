Tokat'ta tartıştığı oğlunu keserle öldüren baba tutuklandı

Kırkızlar Mahallesi Narman Geçidi Sokak'taki evlerinde Nihat A. (44) ile oğlu Berat A. (18) arasında 15 Şubat'ta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat A, keserle oğlunun başına vurmuştu. Berat A, olay yerinde hayatını kaybetmiş, baba Nihat A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gencin cenazesi dün toprağa verilmişti.

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