Tokat'ta ölümlü trafik kazasına karışan tır sürücüsü tutuklandı.

Beşir Durupınar idaresindeki 38 NA 396 plakalı otomobil, dün Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağında, V.A. yönetimindeki 34 KEV 080 plakalı tırla çarpışmış, kazada Durupınar hayatını kaybetmiş, otomobilde bulunan S.T. ve Z.Ç. ise yaralanmıştı.

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