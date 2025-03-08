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        Başçiftlik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        –Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:00 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:11
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        Başçiftlik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
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        –Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Belediye Başkanı Şaban Bolat ev ziyaretlerinin yanı sıra resmi kurumlar, esnaf ve fabrika ziyaretlerinde bulunarak çalışan kadınlara karanfil takdim etti.

        Bolat, tüm kadınların gününü kutlayarak "Bizlere hayat veren, anne olan, eş olan, kardeş olan, yoldaş olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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