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        Tokat'ta ATV kazası güvenlik kamerasına yansıdı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde ATV kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:13 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:27
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        Tokat'ta ATV kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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        Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde ATV kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Dağüstü köyünden ATV aracı ile alışveriş için ilçe merkezine gelen A.R.Ç. (79) Hürriyet Caddesi'nde aracın hakimiyetini kaybederek devrildi.

        Kaza sonrası yan yatan aracın altında kalan sürücü yaralandı.

        Yaralı sürücü, ambulansla Başçiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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