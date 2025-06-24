Tokat'ta çapa makinesinin altında kalan kadın yaralandı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde tarlasında çapa makinesinin altında kalan kadın yaralandı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde tarlasında çapa makinesinin altında kalan kadın yaralandı.
Gençosman Mahallesi yayla yolu mevkisinde bulunan tarlasını çapalamak isteyen 73 yaşındaki S.B, eşi B.B'nin kullandığı çapa makinesinin altında kaldı.
Yaralanan S.B, ambulansla İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı kadın, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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