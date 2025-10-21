Tokat'ta Yeşilay ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

Yeşilay Tokat Şubesi ekipleri ve gönüllüler Kemalpaşa ve Karşıyaka ilkokul-ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Tokat'ta "Benim Kulübüm Yeşilay" (BKY) projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine proje tanıtıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.