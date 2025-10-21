Habertürk
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta Yeşilay ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

        Tokat'ta "Benim Kulübüm Yeşilay" (BKY) projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine proje tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:17
        Tokat'ta Yeşilay ekipleri öğrencilerle bir araya geldi
        Tokat'ta "Benim Kulübüm Yeşilay" (BKY) projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine proje tanıtıldı.

        Yeşilay Tokat Şubesi ekipleri ve gönüllüler Kemalpaşa ve Karşıyaka ilkokul-ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

        Yetkililer, her bilinçli çocuğun geleceğe umut kattığını belirtti.

