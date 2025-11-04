Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        GÜNCELLEME - Tokat'ta amcasını tabancayla öldüren kişi tutuklandı

        Tokat'ta tartıştığı amcasını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 12:17 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:17
        GÜNCELLEME - Tokat'ta amcasını tabancayla öldüren kişi tutuklandı
        Tokat'ta tartıştığı amcasını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde M.G. ile amcası Cuma G. (50) arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda M.G, Cuma G'ye tabancayla ateş etti.

        Yaralanan Cuma G, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, M.G'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

